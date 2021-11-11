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Одну из причин дефицита питьевой воды назвали в Казахстане

11 Ноября 2021 14:43
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Одну из причин дефицита питьевой воды назвали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие меры нужно предпринимать в целях экономии водных ресурсов, рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Одной из причин дефицита питьевой воды является небрежное отношение к воде. Это привело к высокому потреблению при низкой отпускной цене. Социальный подход в формировании тарифов привел к недостатку финансирования водоканалов и соответственно к ускоренному износу систем, что приводит к увеличению количества аварий, потерь воды и ухудшения ее качества. Нам всем надо переоценить наше отношение к использованию воды и ее стоимости», - сказал первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на круглом столе в Мажилисе.

Он также отметил, что в целях экономии водных ресурсов необходимо произвести автоматизацию производственных процессов систем водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений, пересмотреть нормы потребления питьевой воды, не имеющих приборов учета, а также провести мероприятия по приборизации и установке приборов учета.

«К примеру, за счет полной автоматизации водоканала, установки приборов учета от источника до потребителя за 23 года объем потребляемой воды на одного человека в городе Шымкент с 456 литров в сутки уменьшился до 121 литра в сутки. Это позволило сэкономить 40 млрд тенге. Также, за счет автоматизации «Астана Су Арнасы» за три года сэкономили 523 млн тенге. Это в основном за счет сокращения затрат электроэнергии, снижение случаев аварии на сетях», - рассказал Каирбек Ускенбаев.

Ранее сообщалось, что локальные системы очистки воды установят в 220 селах Казахстана в этом году.


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#Экология   #Мажилис   #МИИР РК   #Вода  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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