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Одну из крупных улиц частично перекроют в Алматы

3 Сентября 2021 00:52
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Одну из крупных улиц частично перекроют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Улицу Толе би частично перекроют в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В Управлении городской мобильности Алматы обратились к горожанам.

«В связи с проведением дорожно-ремонтных работ 2, 3 и 4 сентября текущего года в ночное время с 23:00 часов до 08:00 часов движение автотранспортных средств будет частично перекрыто на участке дороги по улице Толе би от улицы Момышулы до улицы Яссауи. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее», - сообщили в Управлении городской мобильности Алматы.



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#Алматы   #Транспорт   #Дороги  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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