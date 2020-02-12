Одну из главных улиц Караганды капитально отремонтируют в этом году

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек поручил разработать наиболее эффективный план ремонта улицы Магнитогорской, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона дал поручения по ремонту улиц Магнитогорская и Карла Маркса. Приводить в порядок главную транспортную артерию Майкудука - одного из пяти крупнейших жилых массивов Караганды планируют начать этой весной.

Ремонтом займется ТОО «Казахдорстрой». Реконструировать одну из самых длинных городских улиц, протяженностью 10,8 км, фирма должна в течение двух лет. По плану здесь будут укладывать щебеночно-мастичный асфальтобетон, менять светофоры, освещение и бордюры. К 2022 году должен исчезнуть опасный разъезд у кафе «Акация» - на его месте появится широкий Т-образный перекресток.

Также запланированы отдельная полоса для общественного транспорта, левосторонние съезды, технические и пешеходные тротуары, островки безопасности и обновленные пешеходные переходы.

«Ежедневно по этой дороге ездят жители Майкудука и Сортировки. Это почти 200 тысяч человек. Для всего района это главная транспортная артерия. Нигде в городе нет крупных дорог в таком плохом состоянии», - сказал Женис Касымбек.

Глава региона поручил подрядчикам совместно с акиматом города и управлением строительства, архитектуры и градостроительства в течение ближайшей недели разработать наиболее эффективный план ремонта улицы. Женис Касымбек подчеркнул, что совместно с дорожной полицией необходимо заранее продумать объездные пути, а также график отключения освещения и светофоров, так, чтобы это принесло наименьший дискомфорт жителям района.

Кроме этого, в планах ремонт кровель и фасадов в старых многоэтажках на улице Магнитогорская. Двух- и трехэтажные дома вдоль главной проезжей части Майкудука построили еще в 50 годах. С тех пор капитально их не ремонтировали ни разу. По словам акима города Нурлана Аубакирова, лепнину на фасадах и арки, ведущие во дворы, сохранят и хотят отреставрировать.