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Одну из главных причин возникновения патологий у новорожденных назвал Жандарбек Бекшин

18 Октября 2019 14:50
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Одну из главных причин возникновения патологий у новорожденных назвал Жандарбек Бекшин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одну из главных причин возникновения патологий у новорожденных назвал главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Что такое вакцинация против краснухи? Уже доказано, что 20-25% патологий новорожденных является результатом воздействия вируса краснухи. Когда закладываются зачаточные зародыши эмбриона, то тогда вступает в действие этот вирус, который чрезвычайно опасен, и многие даже идут на ликвидацию беременности. Потому что в 20-25% это означает возникновение патологий различных форм, это и ДЦП, и различные неврологические заболевания», - пояснил Жандарбек Бекшин.

Главный санитарный врач призвал казахстанцев не бояться вакцинироваться.

«Побочные действия от вакцинации есть постоянные – в основном это ожидаемая реакция. В каждой инструкции вакцины это прописано», - добавил Жандарбек Бекшин.

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Ключевые слова: Минздрав РК, Здравоохранение,
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Автор:

Серик Сабеков

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