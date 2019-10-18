Одну из главных причин возникновения патологий у новорожденных назвал Жандарбек Бекшин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одну из главных причин возникновения патологий у новорожденных назвал главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что такое вакцинация против краснухи? Уже доказано, что 20-25% патологий новорожденных является результатом воздействия вируса краснухи. Когда закладываются зачаточные зародыши эмбриона, то тогда вступает в действие этот вирус, который чрезвычайно опасен, и многие даже идут на ликвидацию беременности. Потому что в 20-25% это означает возникновение патологий различных форм, это и ДЦП, и различные неврологические заболевания», - пояснил Жандарбек Бекшин.

Главный санитарный врач призвал казахстанцев не бояться вакцинироваться.

«Побочные действия от вакцинации есть постоянные – в основном это ожидаемая реакция. В каждой инструкции вакцины это прописано», - добавил Жандарбек Бекшин.