+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 429.84 EUR 482.32
RUB 5.77 CNY 67.32
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Однозначно ревакцинироваться: столичные медработники рассказали о важности вакцинации

27 Ноября 2021 04:15
Поделиться:
Однозначно ревакцинироваться: столичные медработники рассказали о важности вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На ревакцинацию в пункты вакцинации первыми подходят медицинские работники. Напомним, что они были в числе первых, кто с началом массовой вакцинации в стране получили свои прививки против КВИ. Столичные врачи рассказали, почему решили ревакцинироваться, и какую вакцину предпочли во второй раз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

Новости по теме
Более 14 тысяч человек привились вакциной Рfizer в Туркестанской области
Около 1000 штрафов на 92 млн тенге наложено в Актюбинской области за нарушение карантина ВОЗ назвала новый штамм коронавируса «Омикрон», он закрывает границы и тянет рынки на дно Почему подросткам и беременным женщинам стоит вакцинироваться от COVID-19

«Я работаю в поликлинике, и в день принимаю множество пациентов. Я вакцинировался в феврале, как и многие мои коллеги, заболеваемость среди коллектива низкая. Я и мои коллеги намерены поддерживать данную тенденцию и по этой причине я прошел ревакцинацию. Получил Синофарм и чувствую себя отлично. Никаких недомоганий не наблюдаю», - говорит врач-уролог городской поликлиники №10 Тилек Тумарбеков.

Врач дневного стационара городской поликлиники №15 Зияда Искакова говорит, что даже не задумывалась о ревакцинации – делать или не делать. Выбор был окончательно в пользу повторной прививки.

«Для меня ответ был однозначный – ревакцинироваться, так как у меня иммунитет сам по себе слабый. Но на сегодняшний день, сколько я сдаю ПЦР, он постоянно отрицательный. Это говорит о том, что я защищена от коронавирусной инфекции. Это для меня важно, потому что я постоянно работаю с потоком пациентов. Я ревакцинировалась вчера. Чувствую себя хорошо. В этот раз получила Синофарм.

Врач посоветовала всем гражданам обязательно ревакцинироваться, и сделать это своевременно.

«Я считаю, что это один из основных пунктов, заключительный этап, чтобы закрепить иммунитет и выработку антител. Я за ревакцинацию», - добавила Зияда Искакова.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:
Новости по теме
Более 14 тысяч человек привились вакциной Рfizer в Туркестанской области
Около 1000 штрафов на 92 млн тенге наложено в Актюбинской области за нарушение карантина
ВОЗ назвала новый штамм коронавируса «Омикрон», он закрывает границы и тянет рынки на дно
Почему подросткам и беременным женщинам стоит вакцинироваться от COVID-19
Популярное
1 Нотариус переоформила на себя квартиру жительницы ВКО
2 Мошенница сняла деньги с депозита жительницы Акмолинской области
3 Усыновлённый американцами казахстанец ищет своих биологических родителей
4 Изменится статус двух пунктов пропуска на казахстанско-российской границе
5 На девять миллионов тенге обокрал 11 авто житель Алматинской области
6 971 человек заболел коронавирусом в Казахстане
Читайте также
За жизнь больных ковидом двух мам и троих детей борются павлодарские врачи
256 атыраусцев лечатся от COVID-19 в стационарах и дома
Нотариус переоформила на себя квартиру жительницы ВКО
Мошенница сняла деньги с депозита жительницы Акмолинской области
Усыновлённый американцами казахстанец ищет своих биологических родителей
Изменится статус двух пунктов пропуска на казахстанско-российской границе
На девять миллионов тенге обокрал 11 авто житель Алматинской области
971 человек заболел коронавирусом в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив