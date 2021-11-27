Однозначно ревакцинироваться: столичные медработники рассказали о важности вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На ревакцинацию в пункты вакцинации первыми подходят медицинские работники. Напомним, что они были в числе первых, кто с началом массовой вакцинации в стране получили свои прививки против КВИ. Столичные врачи рассказали, почему решили ревакцинироваться, и какую вакцину предпочли во второй раз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

«Я работаю в поликлинике, и в день принимаю множество пациентов. Я вакцинировался в феврале, как и многие мои коллеги, заболеваемость среди коллектива низкая. Я и мои коллеги намерены поддерживать данную тенденцию и по этой причине я прошел ревакцинацию. Получил Синофарм и чувствую себя отлично. Никаких недомоганий не наблюдаю», - говорит врач-уролог городской поликлиники №10 Тилек Тумарбеков.

Врач дневного стационара городской поликлиники №15 Зияда Искакова говорит, что даже не задумывалась о ревакцинации – делать или не делать. Выбор был окончательно в пользу повторной прививки.

«Для меня ответ был однозначный – ревакцинироваться, так как у меня иммунитет сам по себе слабый. Но на сегодняшний день, сколько я сдаю ПЦР, он постоянно отрицательный. Это говорит о том, что я защищена от коронавирусной инфекции. Это для меня важно, потому что я постоянно работаю с потоком пациентов. Я ревакцинировалась вчера. Чувствую себя хорошо. В этот раз получила Синофарм.

Врач посоветовала всем гражданам обязательно ревакцинироваться, и сделать это своевременно.

«Я считаю, что это один из основных пунктов, заключительный этап, чтобы закрепить иммунитет и выработку антител. Я за ревакцинацию», - добавила Зияда Искакова.