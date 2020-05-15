Одной из улиц Уральска дали имя Хиуаз Доспановой

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Одной из улиц города Уральска Западно-Казахстанской области дали имя отважной летчицы Халық қаһарманы Хиуаз Доспановой.

В Уральске прошла торжественная церемония возложения цветов к скульптурной композиции «Славные дочери казахского народа», в честь 75-летия Великой Победы и дня рождения легендарной землячки прославленной летчицы Халық қаһарманы Хиуаз Доспановой.

Цветы к скульптурной композиции, посвященной героям Великой Отечественной войны Маншук Маметовой, Алие Молдагуловой и Халық қаһарманы Хиуаз Доспановой, возложили заместитель акима ЗКО Серик Егизбаев, аким города Уральска Абат Шыныбеков, ветераны Великой Отечественной войны Хамза Сафин, Иван Гапич, Вениамин Скаленко, а воспитанники детских дворовых клубов культурно-просветительского объединения прочли стихи военных лет. Торжественная церемония продолжилась открытием улицы в честь Хиуаз Доспановой. В соответствии с решением Республиканской комиссии по ономастике при Правительстве РК, а также совместным постановлением и решением акимата области улица в центре города получила имя настоящей легенды военной поры Хиуаз Доспановой. Имя летчицы наводило страх и ужас на фашистских захватчиков. За смелость и бесстрашие в бою ее прозвали «ночная ведьма».

Как отметил С. Егизбаев, имя Хиуаз Доспановой тесно связано с Приуральем. До войны девушка-героиня жила и училась в г. Уральске, а на фронт была призвана с Жанибекского района. В 1940 году она окончила с золотой медалью среднюю школу № 1 города Уральска и вместе с аттестатом получила удостоверение пилота запаса местного аэроклуба. В Москве она поступает без экзаменов в Первый московский медицинский институт. Во время войны Хиуаз была зачислена штурманом-стрелком в 588-й ночной бомбардировочный авиаполк. Боевые задания выполняла на Южном фронте, Северном Кавказе, в Закавказье, Украине и Белоруссии. Дважды отважная летчица была тяжело ранена, но вновь возвращалась в строй и встретила Победу под Берлином.

С войны Хиуаз Доспанова вернулась инвалидом II группы, со сросшимися переломами обеих ног, но, несмотря на это, активно участвовала в общественной жизни. Хиуаз прошла путь от инструктора райкома партии в Западном Казахстане до секретаря ЦК ЛКСМ Казахстана. В конце 1950-х годов дали знать о себе последствия фронтовых ранений и контузий. Не достигнув 40 лет, она в 1959 году вынуждена была уйти на пенсию. Хиуаз Доспановой не стало 20 мая 2008 года.

Символично, что улица имени Хиуаз Доспановой расположена рядом с улицами Героев Советского Союза Маншук Маметовой и Алии Молдагуловой и памятником «Славные дочери казахского народа», где три девушки плечом к плечу стоят на защите Родины.

Ветераны Великой Отечественной войны сказали слова благодарности за память о героях военных лет и их подвигах.

В этот же день была открыта мемориальная доска Хиуаз Доспановой на здании вечерней школы, которая расположена на пересечении проспекта имени Нурсултана Назарбаева и улицы имени Габдуллы Тукая.