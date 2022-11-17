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Одной из столичных улиц присвоят имя президента ОАЭ

17 Ноября 2022, 17:19
Одной из столичных улиц присвоят имя президента ОАЭ
17 Ноября 2022, 17:19

Одной из столичных улиц присвоят имя президента ОАЭ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты маслихата Астаны одобрили решение акимата о присвоении имен известных личностей улицам города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект решения депутатам представил руководитель ГУ «Управление по развитию языков и архивного дела города Астаны» Сакен Есиркеп.

Было предложено присвоить улице А-24 по району Алматы имя видного государственного деятеля Орала Мухамеджанова, улице А-62 - имя народного писателя Казахстана, драматурга Сафуана Шаймерденова, безымянной аллее, расположенной по проспекту Абылай хана - название «Күйшілер аллеясы».

По Есильскому району улице 202 присвоено имя военного летчика, штурмовика, Героя Советского Союза Нуркена Абдирова, улица Е-111 будет носить имя народного писателя Казахстана, общественного деятеля, заслуженного работника культуры Казахстана Шерхана Муртазы, улица Е-324 присвоено имя выдающегося писателя Дукенбая Досжана, а улице Е-325 - имя композитора, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии Казахской ССР Еркегали Рахмадиева.

Имя хирурга, академика Александра Сызганова присвоено улице Е-357, имя писателя Хамзы Есенжанова - улице Е-577.

Улица Е-579 будет носить имя государственного и общественного деятеля, обладателя знака «Құрмет» Каридина Карбаева, улица Е-580 – имя государственного деятеля Сабыра Низябектова, улица Е-607 – имя народного артиста Казахстана Кумана Тастанбекова, улица Е-608 – имя педагога, народной артистки Казахстана Шолпан Жандарбековой.

Улице Е-757 присвоено имя писателя, филолога Акселеу Сейдимбека, улице Е-758 – имя президента Объединенных Арабских Эмиратов, кавалера ордена «Достык» первой степени РК шейха Халифа бен Зайда Аль Нахаяна, улице – Е-89 – имя просветителя, публициста, юриста Барлыбека Сырттанулы.

Улица Е-890 получит имя историка, академика Бекухана Бекмаханова, улица Е-898 – имя литературного критика, филолога, заслуженного научного сотрудника РК Турсынбека Какишева, безымянному скверу между отелем St. Regis Astana и комплексом «Салтанат Сарайы» предлагается присвоить имя королевы Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II.

Также было предложено назвать проектную улицу 20-40 по Сарыаркинскому району именем известного писателя Сабита Муканова. Депутаты проголосовали за предложение акимата.


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