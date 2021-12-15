Одновременное заражение дельта и омикрон-штаммами может привести к новому виду вируса - главврач Moderna

ЛОНДОН. КАЗИФНОРМ – О вероятности возникновения нового более опасного варианта коронавирусной инфекции путем генетической рекомбинации двух доминирующих штаммов дельта и омикрон, сообщили в компании Moderna, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что обычно причиной заражения коронавирусной инфекцией является один доминирующий штамм, однако очень редко заражение может быть вызвано двумя штаммами. Одновременно заражая одну клетку, они, вероятно, могут изменять ДНК и стать причиной появления нового вида вируса.

Главный санитарный врач компании Moderna доктор Пол Бертон сообщил о такой вероятности, особенно в Британии, где на данный момент фиксируется множество случаев коронавирусной инфекции, вызванных вариантами дельта и омикрон.

Выступая перед Комитетом по науке и технологии, доктор Бертон заявил о вероятности двух штаммов изменять ДНК и вызвать более опасный вирус.

Сообщается, что на данный момент известно только о трех случаях возникновения коронавирусных штаммов путем генетической рекомбинации. А большинство вариантов появляются за счет рандомных мутаций.

Омикрон на данный момент является доминирующим штаммом в столице Великобритании Лондоне после двух недель возникновения первого случая в стране. Согласно экспертам, данный вариант коронавирусной инфекции будет доминировать и в новогодние праздники в стране.

В своем докладе, Бертон также высказался о том, что существуют бумаги, доказывающие сосуществование двух вариантов вируса (Delta и Omicron) в организме человека со слабой иммунной системой.

В Британии на данный момент зафиксировали 4 713 случаев заражения новым омикрон-штаммом коронавируса. Каждый пятый случай ежедневного заражения коронавирусной инфекцией вызван данным вариантом.