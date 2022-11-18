Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Одновременно 2 сложные операции на сердце и желудок провели павлодарские врачи

18 Ноября 2022, 13:53
Одновременно 2 сложные операции на сердце и желудок провели павлодарские врачи
18 Ноября 2022, 13:53

Одновременно 2 сложные операции на сердце и желудок провели павлодарские врачи

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Врачи в Павлодаре провели одновременно 2 сложные операции на сердце и желудок. При подготовке к операции у пациента выявили патологию аортального клапана и злокачественное образование желудка, биопсия подтвердила рак желудка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Две сложные операции на сердце и желудок одномоментно провели врачи Павлодарской области», - сообщили в филиале Фонда социального медстрахования по Павлодарской области.

По данным источника, хирурги павлодарского кардиоцентра столкнулись с тяжелым случаем, но, несмотря на это, они провели успешную операцию. Пациент поступил в кардиоцентр по рекомендации кардиолога для проведения плановой коронарографии. По результатам обследования медики выявили многососудистое поражение коронарного русла и рекомендовали операцию на открытом сердце.

«В процессе подготовки к операции при проведении дополнительного обследования были выявлены патология аортального клапана и злокачественное образование желудка. Проведенная биопсия подтвердила рак желудка», - дополнили в филиале фонда.

Все понимали, что срочно нужно оперировать и сердце, и желудок. Делать каждую операцию по отдельности довольно травматично для пациента и физически, и морально. После каждой операции требуется время на реабилитацию, а значит шансы на успех сокращаются.

«Учитывая непростую ситуацию, кардиохирурги совместно с врачами-онкологами павлодарского онкодиспансера провели консилиум. Оценив все риски, было решено одномоментно бригадами кардиохирургов и онкологов провести несколько хирургических вмешательств за один общий наркоз», - заявили представители фонда.

Бригада кардиохирургов под руководством Алмаса Антикеева провела протезирование аортального клапана и аортокоронарное шунтирование. Параллельно бригада онкологов под руководством Ульфата Борамбаева одновременно провела операцию под названием лапароскопическая субтотальная резекция желудка по Бильрот 2 в модификации Гофмейтера-Финстерера.

«В результате операции одномоментно пациенту полностью удалили опухоль желудка и провели кардиохирургическое лечение – шунтирование и коррекцию клапанной патологии. Пациент уже переведен в отделение, чувствует себя хорошо», - отметили врачи.
Высокотехнологичная медпомощь была полностью оказана за счет обязательного социального медицинского страхования.

Фото Фонда социального медстрахования по Павлодарской области.


Новости по теме
Лекарственную пленку для глаз разработали ученые в Актобе
Вопросы реабилитации инвалидов обсудили на встрече в клинико-реабилитационном центре Кокшетау
Более 20 бесплатных операций по удалению камней из почек сделали в Карагандинской области
Читайте также
797 казахстанцев продолжают лечение от коронавируса
Лекарственную пленку для глаз разработали ученые в Актобе
Павлодарцам дали пояснение по проекту строительства завода кальцинированной соды
Вопросы реабилитации инвалидов обсудили на встрече в клинико-реабилитационном центре Кокшетау
Более 20 бесплатных операций по удалению камней из почек сделали в Карагандинской области
Операции на позвоночнике неродившегося ребенка будут выполнять в РК – Серик Акшолаков
Более 1 млн случаев ОРВИ зарегистрировано в Казахстане
790 казахстанцев продолжают получать лечение от коронавируса
Новости партнеров
Популярное
1 Царские курганы в Атырауской области еще ждут своего исследователя - археолог
2 Древний мост через реку Талас – свидетель былого могущества древнего Тараза
3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
4 15-летняя казахстанка стала шестикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу
5 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору