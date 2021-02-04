Одностороннее движение введут на местных проездах по проспекту Кошкарбаева в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 марта текущего года на ряде участков местного проезда расположенных по проспекту Кошкарбаева от улицы Аманжолова до улицы Тулебаева планируется внедрить одностороннее движение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

«Такое решение принято после того, как в столичный акимат обратились жители с многочисленными жалобами по поводу затруднительного движения на данных участках. Столичным управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с Департаментом полиции города Нур-Султана проведено обследование дорожно-технических условий этих участков и принято решение о внедрении одностороннего движения», - сказано в сообщении ведомства.

Данные изменения направлены на сокращение числа конфликтных точек и устранения конфликта встречных транспортных потоков, возможности более рационального использования полос проезжей части, повышение безопасности движения в темное время для ликвидации ослепления водителей светом фар встречных транспортных средств, наведение порядка среди стоящих вдоль дорог машин, которые негативно влияют на пропускную способность транспортной артерии.

На основании вышеизложенного, в целях безопасности дорожного движения, рекомендуем водителям заранее планировать маршрут поездки с соблюдением требований Правил дорожного движения Республики Казахстан, учитывая вышеуказанные изменения.