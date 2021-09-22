Одностороннее движение по проезду вдоль проспекта Туран ввели в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акиматом города Нур-Султан совместно с Департаментом полиции внедрено одностороннее движение по местному проезду вдоль проспекта Туран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Одностороннее движение внедрено по местному проезду вдоль проспекта Туран от ТРЦ «Сарыарка» до улицы Богенбая (не путать с проспектом Богенбай батыра).

Данная мера реализуется в рамках повышения пропускной способности, обеспечения беспрепятственного проезда и исключения конфликтных ситуаций при разъезде встречных транспортных средств на местном проезде.