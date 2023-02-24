Одномандатники имеют хорошие шансы повысить свою узнаваемость – Талгат Калиев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На заседании экспертного клуба «Sarap» директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев дал несколько советов одномандатникам. По мнению спикера, у них есть хорошие шансы повысить свою узнаваемость, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По большому счету выборы – это аукцион, где кандидат покупает голоса избирателей. Тот, кто предложит наиболее привлекательную цену, тот этот голос и получит. С этой точки зрения, одномандатники имеют хорошие шансы повысить свою узнаваемость», - заявил Талгат Калиев.

Тем не менее, по мнению спикера, есть кандидаты, которые строят свою кампанию только на критике власти.

«Это тоже абсолютно непродуктивно, поскольку люди никогда не отдают свой голос против чего-то. Критикуя, в первую очередь, нужно предлагать свой образ будущего, давать конкретно свою платформу и надо понимать, что одномандатник – человек, который не будет опираться на парламентское большинство и вряд ли ему удастся провести очень много инициатив. Поэтому одномандатник чаще всего должен опираться на три-четыре ключевых обещания, которые он будет продвигать в течение своего пятилетнего срока. То есть, это какие-то четкие принципиальные позиции, которые будут очень понятны для избирателя», - считает Талгат Калиев.

Ранее эксперт раскритиковал подготовку партий и кандидатов к выборам. По его мнению, в предвыборных программах партий много сложных конструкций. Как заявил Т. Калиев, с избирателями нужно разговаривать на их языке короткими, понятными сообщениями.