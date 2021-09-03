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Однокомнатную квартиру семье из пяти человек предоставили в Петропавловске

3 Сентября 2021 11:11
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Однокомнатную квартиру семье из пяти человек предоставили в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Житель Петропавловска подал иск к жилищной комиссии и отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации специализированного межрайонного административного суда, мужчина не согласен с решением по предоставлению жилья и просил пересмотреть повторно его заявление.

Оказалось, что ему и его семье из пяти человек предоставили однокомнатную квартиру на четвертом этаже. В ходе судебного разбирательства ответчики признали, что при предоставлении жилья не учли состав семьи, наличие у истца третьей группы инвалидности и право на безвозмездную передачу жилья в собственность.

«В предварительном слушании суд разъяснил сторонам их право на разрешение спора путем соглашения о примирении. Стороны воспользоваться этим правом, и представили суду ходатайство об утверждении соглашения о примирении. По его условиям истец отказывается от предъявленного иска, а ответчики принимают на себя обязательство о повторном рассмотрении заявления истца на очередном заседании жилищной комиссии», - сообщили в суде.

По результатам пересмотра заявления мужчине выдадут решение жилищной комиссии.


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#Северо-Казахстанская область   #Жилье  
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Автор:

Олеся Жуковень

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