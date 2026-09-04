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    Однокомнатная квартира на шестерых: суд отменил решение комиссии в Костанайской области

    Специализированный межрайонный административный суд Костанайской области восстановил жилищные права военнослужащего, которого сняли с учета нуждающихся в жилье после отказа от однокомнатной квартиры, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Однокомнатная квартира на шестерых: суд отменил решение комиссии в Костанайской области
    Коллаж: Kazinform/ Pexels

    Как сообщили в суде, военнослужащий обратился с иском о признании незаконным и отмене протокольного решения жилищной комиссии. Согласно этому решению, его сняли с учета нуждающихся в жилье и прекратили назначение текущих жилищных выплат.

    Поводом стал отказ мужчины от предложенной служебной однокомнатной квартиры. Военнослужащий объяснил, что площадь жилья не соответствует составу его семьи — вместе с ним проживают шесть человек.

    Представители ответчика ссылались на нормы законодательства о предоставлении служебного жилья. Однако суд этот довод не принял.

    Как отмечается в материалах дела, закон «О жилищных отношениях» предусматривает предоставление жилья из государственного жилищного фонда с соблюдением установленных норм площади жилого помещения.

    Кроме того, в оспариваемом протоколе распределение квартиры было произведено исходя из состава семьи в один человек.

    — Предоставление однокомнатной квартиры истцу, имеющему семью из шести человек, очевидно не соответствует назначению жилищного обеспечения, нарушает требования соразмерности и не обеспечивает реализацию права военнослужащего и членов его семьи на надлежащие жилищные условия, — отметили в суде.

    Также ответчик не представил доказательств того, что служебная квартира предлагалась с соблюдением очередности. Как установил суд, гражданам, состоявшим в очереди раньше военнослужащего, это жилье не предлагали.

    В итоге суд удовлетворил иск, отменив спорное решение и восстановив право военнослужащего на жилищное обеспечение.

    Решение суда вступило в законную силу.

    Как сообщалось ранее, военнослужащим в Казахстане будут втрое увеличивать выплаты при участии в ликвидации ЧС.

    Военные Костанайская область Суды Жилье
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор