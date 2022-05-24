24 Мая 2022 14:56

Одного вице-министра, 2 судей и 3 генералов привлекают к уголовной ответственности за коррупцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала этого года зафиксировано более одной тыс. фактов коррупционных правонарушений. Более 600 человек привлекаются к уголовной ответственности за коррупцию. Об этом заявил председатель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня доложил Главе государства о проводимой работе по противодействию коррупции. С начала года зарегистрировано более одной тыс. фактов коррупционных правонарушений. Свыше 600 человек привлекаются к уголовной ответственности за коррупцию. Среди них один вице-министр, двое судей и три генерала. В результате проводимой работы по поручению Главы государства по наведению порядка в стране и демонополизации экономики в бюджет возвращено свыше 220 млрд тенге за последние два месяца», - сказал глава Антикоррупционной службы.

По словам Олжаса Бектенова, также проводится работа по устранению предпосылок совершения коррупционных правонарушений по превентивному блоку.

«Буквально недавно сотрудники Агентства завершили внешний анализ коррупционных рисков в Комитете транспортного контроля. Даны соответствующие рекомендации по устранению предпосылок коррупции. Внимательно выслушав мой доклад, Глава государства дал ряд поручений по дальнейшему совершенствованию работы Агентства», - добавил Олжас Бектенов.

Ранее сообщалось, что Глава государства принял председателя Агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова. Касым-Жомарт Токаев заслушал его отчет о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране.