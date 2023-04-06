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Одного метра достиг перелив через гребень плотины в СКО

Олеся Жуковень
6 Апреля 2023, 08:44
Одного метра достиг перелив через гребень плотины в СКО Кадр из видео

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Сергеевском водохранилище в Северо-Казахстанской области перелив через гребень плотины по данным на 8.00 часов составляет 102 см. Об этом сообщили в филиале РГП «Казгидромет», передает корреспондент МИА «Казинформ».

За сутки в водохранилище прибыло 117 млн кубических метров воды. Перелив за сутки увеличился от 5 до 102 см, уровень воды поднялся на 97 см – до 902 см. Река Есиль у Сергеевки поднялась на 294 см. Уровень воды составил 512 см, при этом критическое значение – 1,5 тысячи см. Заметно увеличился приток воды по реке Есиль у села Крещенки – на 446 см за сутки. На некоторых гидропостах, напротив, отмечается спад.

На малых реках вода прибывает. За сутки изменения составили от 295 до 10 см. Исключение - река Муккыр, где вода ушла – минус 3 см.

Перелив талых вод через республиканские автодороги в районе им. Г.Мусрепова, по информации департамента по чрезвычайным ситуациям, ночью прекратился.


Северо-Казахстанская область   Происшествия   Паводок   МЧС  
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