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    11:07, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Одного из присяжных заседателей заменили в суде по делу Бишимбаева

    судебное заседание по делу Бишимбаева
    Фото: Kazinform

    В Специализированном межрайонном суде Астаны проходит очередное заседание по делу бывшего министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В ходе процесса судья Айжан Кульбаева объявила о замене одного из присяжных заседателей. 

    - Присяжный под номером 2 не смог явиться на заседание по причинам здоровья. Согласно положениям статьи 645 Уголовно-процессуального кодекса, обязательное присутствие присяжных при рассмотрении дела является критически важным. В случае, когда в процессе,  перед тем как присяжные и судья отойдут для оглашения решения, выявляется, что какой-либо присяжный не может продолжить участие, он заменяется запасным присяжным, выбранным в соответствии с предусмотренным порядком - из урны вытягивается билет с фамилией  заменяющего. Поэтому в соответствии с указанной статьей просим замену под номером 11 занять место присяжного номер 2, - сказала судья. 

    Напомним, в столичном уголовном суде расследуют обстоятельства смерти Салтанат Нукеновой 9 ноября 2023 года в ресторане Астаны, который принадлежит брату Куандыка Бишимбаева.

    Бишимбаев обвиняется по п. 1, ч. 2 статьи 110 Уголовного кодекса (Истязание), п. 5 ч. 2 статьи 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью), ч. 2 статьи 14 (Рецидив особо тяжкого преступления).

    Родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов, директор столичного «Гастроцентра», на территории которого произошло убийство, обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления (ст. 432 Уголовного кодекса) и недонесении о тяжком преступлении (ст. 434 Уголовного кодекса).



    Теги:
    Куандык Бишимбаев Закон и право Суды Суд присяжных Общество Дело Бишимбаева
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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