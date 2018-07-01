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Одного из пострадавших в ДТП с автобусами прооперировали в Алматы

23 Июля 2018 14:44 88
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Одного из пострадавших в ДТП с автобусами прооперировали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 46-летнему пассажиру, который пострадал в ДТП с участием двух автобусов, провели лапароскопическую операцию. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Пятеро пассажиров пострадавших во время столкновения двух пассажирских автобусов были госпитализированы.

«Звонок поступил в 09:58, в течение шести минут выехала бригада скорой помощи. Общее количество пострадавших - 21 человек, в том числе трое детей. Из них 16 отпущены домой, а 5 - были госпитализированы», - сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения города Нуржан Исабеков.

Троих пострадавших доставили в больницу БСНП, двоих - в центральную городскую клиническую больницу.

«Одному пациенту - 46-летнему мужчине была сделана малоинвазивная лапароскопическая операция. У него была травма живота, было внутреннее кровотечение. В данное время он находится в профильном отделении. Тяжелых пациентов в реанимации нет», - добавил он.

При столкновении автобусов пассажиры получили черепно-мозговые травмы, ссадины, ушибы мягких тканей верхних и нижних конечностей. Возраст пациентов от 6 лет, самому взрослому - 60 лет.

Напомним, накануне в Алматы на пересечении улицы Достык и проспекта Абая столкнулись два пассажирских автобуса.

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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