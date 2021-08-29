Одного из пострадавших при взрывах близ Тараза перевели из реанимации

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Одного из пострадавших во время взрывов в Жамбылской области перевели из реанимации в профильное отделение. Его состояние сегодня улучшилось. Об этом сообщает «Хабар 24», передает МИА «Казинформ».

Таким образом, по информации Минздрава, в тяжелом состоянии остаются четверо человек. Всего по последним данным, в больницах сейчас находятся 35 пациентов, семь из которых получают лечение в военном госпитале.

По словам замакима Жамбылской области Талгата Мамаева, все еще не установлена личность трех погибших. Для этого проводится экспертиза.

Между тем, место ЧП до сих пор оцеплено. На территорию никого кроме сотрудников спецслужб не пропускают. Сумму общего ущерба еще подсчитывают. По информации акимата региона, в первую очередь будут восстановлены жилые дома, объекты предпринимательства и инфраструктура.

