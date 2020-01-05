Одного Дворца школьников для столицы мало - Ербол Иргебай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор столичного Дворца школьников Ербол Иргебай пожаловался на нехватку аналогичных заведений в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день во Дворце школьников обучаются более 12 тысяч детей. Функционируют 125 различных секций и кружков. Отличительная особенность нашего Дворца школьников заключается в том, что три направления – наука и техника, искусство, культура и спорт – развиваются параллельно. У нас есть кружки по футболу, хоккею, плаванию, легкой атлетике, боксу, стрельбе из лука, борьбе, работают специалисты и учителя в области искусства: они обучают детей хореографии, пению, рисованию, керамике. Интерес у детей есть», - рассказал Ербол Иргебай журналистам.

По его словам, много учеников посещают кружки по робототехнике, киберспорту, различным техническим центрам – автомоделированию, водному моделирование, моделированию космической техники, химико-физике.

«Одна из наших целей – развитие программы «Sana», основанной в центре науки и техники «Тумо». То есть, дети будут совершенствовать навыки, связанные с развитием цифровых технологий, учиться самостоятельно разрабатывать программы», - добавил директор.

Е. Иргебай также поделился существующими проблемами. В частности, по его мнению, столице не хватает бассейнов и аналогичных центров допольнительного образования в целом.

«Для города нашего бассейна и одного Дворца школьников в целом мало. Потому что в столице насчитывается более 1 миллиона жителей. В связи с утверждением пятидневной учебной недели, необходимо увеличить количество организаций дополнительного образования по всему городу. Будь то спорт, искусство или техника, такие секции нужно расширять. Было бы здорово построить бассейны в каждом районе города. Ведь даже детям с искривлением позвоночника врачи рекомендуют ходить в бассейн. Некоторые родители обижаются, что их детей не принимают в бассейн. Но у нас всего 1,2 тысячи мест, и больше мы принимать не можем», - объяснил Е. Иргебай сложившуюся ситуацию.