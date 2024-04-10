Одно село в области Абай остается без транспортного сообщения

Заместитель акима области Абай Димитрий Гариков сообщил, что паводковая обстановка в регионе стабилизировалась, подтопленных дворов и жилых домов нет. Однако одно село в Аягозском районе осталось без транспортного сообщения, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Димитрия Гарикова, с начала паводков в регионе эвакуировано 377 человек, все они уже вернулись в свои дома.

- По области определено 37 пунктов временного размещения на 4 400 мест. Всего с начала паводкового периода подтоплено 136 дворовых территорий, из них 22 жилых дома. На 8 апреля на автодорогах области не зарегистрировано переливов, – заявил замакима области Абай.

По его данным, всего с начала паводкового периода зарегистрировано 13 переливов через автомобильные дороги: из них республиканские – четыре, областные – три, местные – шесть.

Димитрий Гариков добавил, что пока один населенный пункт остается без транспортного сообщения – село Бозай в Аягозском районе, где проживает 477 человек. Доставку продуктов осуществляют три человека из ОСО «Жетису» с помощью одной единицы спецтехники и одной лодки.