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    19:11, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Одно село в области Абай остается без транспортного сообщения

    Одно село в области Абай остается без транспортного сообщения
    Фото: акимат области Абай t.me/abai_oblysynyn_akimdigi

    Заместитель акима области Абай Димитрий Гариков сообщил, что паводковая обстановка в регионе стабилизировалась, подтопленных дворов и жилых домов нет. Однако одно село в Аягозском районе осталось без транспортного сообщения, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По словам Димитрия Гарикова, с начала паводков в регионе эвакуировано 377 человек, все они уже вернулись в свои дома. 

    - По области определено 37 пунктов временного размещения на 4 400 мест. Всего с начала паводкового периода подтоплено 136 дворовых территорий, из них 22 жилых дома. На 8 апреля  на автодорогах области не зарегистрировано переливов, – заявил замакима области Абай.

    По его данным, всего с начала паводкового периода зарегистрировано 13 переливов через автомобильные дороги: из них республиканские – четыре, областные – три, местные – шесть.

    Димитрий Гариков добавил, что пока один населенный пункт остается без транспортного сообщения – село Бозай в Аягозском районе, где проживает 477 человек. Доставку продуктов осуществляют три человека из ОСО «Жетису» с помощью одной единицы спецтехники и одной лодки.

    Теги:
    Подтопления Дороги Регионы Казахстана Абайская область Акимат Паводки
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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