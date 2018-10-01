«Одно окно» для получения всех видов пенсий по возрасту вводят в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы смогут получать государственную пенсию и накопленные в ЕНПФ сбережения по принципу «одного окна», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ЕНПФ, теперь по принципу «одного окна» лицам, достигшим пенсионного возраста, для назначения пенсионных выплат по возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты, а также для получения пенсионных выплат за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) из ЕНПФ необходимо обращаться с единым заявлением и пакетом документов только в Центр обслуживания населения (ЦОН) Государственной корпорации «Правительство для граждан».

«На основании указанного заявления получателю будет оказана в том числе проактивная услуга (по умолчанию) по выплате государственной гарантии (разницы между суммой фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции и суммой пенсионных накоплений). При этом первая пенсионная выплата из ЕНПФ будет осуществляться в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления в госкорпорации либо в течение 10 рабочих дней с даты возникновения у получателя права на пенсионные выплаты из ЕНПФ. Последующие ежемесячные пенсионные выплаты из ЕНПФ будут осуществляться в соответствии с установленным государственной корпорацией графиком пенсионных выплат», - сказали в ЕНПФ.

Выплаты за счет бюджетных средств и пенсионных накоплений из ЕНПФ будут осуществляться в один день и на один банковский счет, указанный в заявлении. Данные изменения вносятся в интересах получателей пенсионных выплат, достигших общеустановленного пенсионного возраста.

«При этом иные действующие функции и задачи ЕНПФ, в том числе осуществление выплат в связи с выездом на постоянное место жительства, инвалидностью, погребением и наследованием, выплат по добровольным пенсионным взносам, а также вопросы учета, расчета ежемесячных пенсионных выплат за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов и стратегические задачи остаются неизменными»,- заключили в ЕНПФ.