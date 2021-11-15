Одним из первых вакциной Pfizer привился столичный подросток
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Казахстане началась кампания по вакцинации беременных, кормящих женщин и детей. Одним из первых вакциной Pfizer привился 17-летний Торежан Турсын, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мне 17 лет, явлюсь студентом первого курса Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Привился, чтобы обезопасить себя, близких и окружающих, чтобы не заболеть в будущем. Перед получением прививки ознакомился с информацией, в том числе прочитал о самой вакцине Pfizer. Сейчас чувствую себя хорошо, осложнений нет», - рассказал Торежан Турсын.
17-летний студент привился в городской поликлинике №8.
«Родители не были против того, чтобы я привился, напротив, хотели, чтобы получил вакцину. Раньше болел коронавирусом в легкой форме. Конечно, о вакцинации не утихают споры. В этой связи хочу отметить, что самое главное – получил разрешение родителей, остальное неважно», - признался он.
По его словам, перед тем как привиться, врачи предоставили необходимую информацию и проконсультировали.
Поддержать своего ребенка пришла мама Торежана Бактыгул Омарбекова.
«Я объяснила значимость вакцинации своему ребенку. Только после этого приняли решение привиться. Не было никаких сомнений, страха. С семьей переболели коронавирусом. Супруг переболел в легкой форме, так как он был вакцинирован. Что касается моего сына, он студент, посещает места массового скопления, к тому же, передвигается на автобусе. В общественном транспорте многие не носят маску. Поэтому для его собственной же безопасности посоветовала сыну привиться», - добавила Бактыгул Омарбекова.
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