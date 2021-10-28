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Одним из научных консультантов докторантов должен быть зарубежный ученый – стандарты МОН

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
28 Октября 2021, 11:50
Одним из научных консультантов докторантов должен быть зарубежный ученый – стандарты МОН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве образования и науки РК рассказали об условиях защиты докторских диссертаций в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно государственным общеобязательным стандартам образования по докторантуре, одним из научных консультантов назначается зарубежный ученый, и, независимо от направления подготовки, все докторанты обязаны пройти зарубежную научную стажировку. Количество рейтинговых журналов по гуманитарным направлениям составляет в базах данных Clarivate Analytics 16,3 % (5588), Скопус - 31,5% журналов, имеющих импакт-фактор, что достаточно для выбора журнала, соответствующего исследованию докторанта», - написал вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев в своем ответе на депутатский запрос.

В рамках Национальной подписки научные организации и вузы Казахстана обеспечены бесплатным доступом к международным базам данных. Так, в 2020 году 259 научных организаций и вузов пользовались базами данных Web of Science, Scopus и Science Direct.

Среднее количество посещений в месяц превышает 100 000. Проблема несвоевременных защит докторских диссертаций - это вопрос контроля и качества подготовки докторантов в вузе, сообщил Куаныш Ергалиев.

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