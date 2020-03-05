Одни дома: 9-летняя девочка госпитализирована с ожогами в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане двое детей остались без присмотра родителей. В итоге 9-летняя девочка госпитализирована с ожогами в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте рассказали, что инцидент 4 марта произошел в селе Кундызды Абайского района ВКО. Двое детей, 2011 и 2017 годов рождения, остались дома одни. Мама ушла на работу, а папа - в больницу. Дети играли, 3-летний малыш нашел спички и начал их поджигать. Шалость ребенка чуть не стала причиной трагедии.

«Малыш поджег свою сестру, у нее загорелась кофточка. Девочка не растерялась, быстро побежала и вылила на себя ковшик воды. Затем набрала номер пожарных и сообщила о том, что произошло. По телефону сообщила все правильные данные – кто она, откуда и что обгорела. Так как пожарная часть находится в 70 км от села, пожарные срочно позвонили в сельский акимат, чтобы удостоверится. Ведь очень часто на телефон «101» поступают звонки от детей, которые просто балуются и играют», — пояснили в ДЧС ВКО.

Сотрудники акимата вместе с полицейскими нашли этот дом, девочка действительно получила термический ожог спины. Пострадавший ребенок был госпитализирован в больницу города Семея.

В ДЧС ВКО отметили, что благодаря правильным и четким действиям 9-летней Тогжан, трагедии удалось избежать. Однако спасатели попросили родителей не оставлять детей без присмотра и объяснить им, что спички - это не игрушка.