Одни дома: 9-летняя девочка госпитализирована с ожогами в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане двое детей остались без присмотра родителей. В итоге 9-летняя девочка госпитализирована с ожогами в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В департаменте рассказали, что инцидент 4 марта произошел в селе Кундызды Абайского района ВКО. Двое детей, 2011 и 2017 годов рождения, остались дома одни. Мама ушла на работу, а папа - в больницу. Дети играли, 3-летний малыш нашел спички и начал их поджигать. Шалость ребенка чуть не стала причиной трагедии.
«Малыш поджег свою сестру, у нее загорелась кофточка. Девочка не растерялась, быстро побежала и вылила на себя ковшик воды. Затем набрала номер пожарных и сообщила о том, что произошло. По телефону сообщила все правильные данные – кто она, откуда и что обгорела. Так как пожарная часть находится в 70 км от села, пожарные срочно позвонили в сельский акимат, чтобы удостоверится. Ведь очень часто на телефон «101» поступают звонки от детей, которые просто балуются и играют», — пояснили в ДЧС ВКО.
Сотрудники акимата вместе с полицейскими нашли этот дом, девочка действительно получила термический ожог спины. Пострадавший ребенок был госпитализирован в больницу города Семея.
В ДЧС ВКО отметили, что благодаря правильным и четким действиям 9-летней Тогжан, трагедии удалось избежать. Однако спасатели попросили родителей не оставлять детей без присмотра и объяснить им, что спички - это не игрушка.
- Выяснена личность погибшего, чьи останки были найдены под завалами в Кордае
- Обе ноги ампутировали женщине, сбитой на остановке в Алматы
- Юные домбристы из Семея заняли первое место на конкурсе «Ұлы даланың – Ұлы Абайы»
- Даниал Ахметов: Производство защитных масок наладят в ВКО
- Пожар произошел в столичном ЖК Нурсая-2
- Студент ранен ножом в драке в Актобе
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана