Одна женщина погибла и 19 человек спасены при пожаре в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде из-за пожара на первом этаже пятиэтажного дома огнеборцы эвакуировали 19 человек из подъезда. Пожилая женщина, выбираясь из своей квартиры на четвертом этаже, отравилась угарным газом, позже она скончалась в карете скорой помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

10 марта в 03:26 поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме по ул.Кузембаева в городе Караганде.

По прибытии к месту вызова пожарными подразделениями было обнаружено сильное задымление в подъезде. Два звена газодымозащитной службы были направлены на проведение разведки, спасение и эвакуацию жильцов подъезда.

«В подъезде была обнаружена женщина, которая из-за сильного задымления пыталась в сопровождении сына самостоятельно эвакуироваться из своей квартиры, расположенной на 4-м этаже. Женщина 1946 г.р. получила отравление угарным газом и скончалась в карете скорой помощи», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Пожарными-спасателями из квартир подъезда по автолестнице было спасено 4 человека, в том числе 3 детей. Также по лестничному маршу было эвакуировано 15 человек, из них 4 детей.

Из квартиры на 5 этаже с признаками отравления угарным газом были госпитализированы мать с ребенком.

Очаг горения был обнаружен в деревянной кладовке под лестничным маршем на 1 этаже. Огнеборцы вынесли из горящей кладовки пустой газовый баллон емкостью 27 литров. Общая площадь пожара составила 3 кв.м.

На месте пожара были задействованы 12 человек и 3 единицы техники ДЧС Карагандинской области. Принятыми мерами пожар был ликвидирован в 03:49.

По предварительной версии, причиной пожара стал открытый источник огня.