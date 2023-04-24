Одна пассажирка выжила при падении самолета в океан в Чили

БУЭНОС-АЙРЕС. КАЗИНФОРМ - Четыре человека погибли в результате падения небольшого самолета в океан у острова Моча в воскресенье. Как сообщило управление гражданской авиации страны, одна пассажирка выжила, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Самолет, на борту которого находилось четыре пассажира и пилот, взлетел при благоприятных погодных условиях, после взлета он упал в воду в 150 м от острова. Управление с сожалением подтверждает гибель четырех человек и тяжелое состояние пятого человека, который находится в медицинском учреждении на острове», - говорится в сообщении.

По данным радиостанции Bio Bio, выжившая пассажирка самостоятельно доплыла до берега, где ее заметили люди. После оказания первой помощи на острове ее доставили в больницу на материке.

Причины происшествия пока не установлены.