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    11:35, 24 Апрель 2023 | GMT +6

    Одна пассажирка выжила при падении самолета в океан в Чили

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    Фото: unsplash.com
    БУЭНОС-АЙРЕС. КАЗИНФОРМ - Четыре человека погибли в результате падения небольшого самолета в океан у острова Моча в воскресенье. Как сообщило управление гражданской авиации страны, одна пассажирка выжила, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Самолет, на борту которого находилось четыре пассажира и пилот, взлетел при благоприятных погодных условиях, после взлета он упал в воду в 150 м от острова. Управление с сожалением подтверждает гибель четырех человек и тяжелое состояние пятого человека, который находится в медицинском учреждении на острове», - говорится в сообщении.

    По данным радиостанции Bio Bio, выжившая пассажирка самостоятельно доплыла до берега, где ее заметили люди. После оказания первой помощи на острове ее доставили в больницу на материке.

    Причины происшествия пока не установлены.


    Теги:
    Мировые новости Происшествия Происшествия, ЧС
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