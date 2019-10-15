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Одна из улиц Щучинска получила имя Канай би
ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - Улица имени Канай би появилась в городе Щучинске, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акмолинского областного суда.
Одна из улиц города Щучинска получила имя общественного и государственного деятеля Казахстана XVIII века – Канай би.
«Канай Куттымбетулы - би, оратор, батыр, главный советник Абылай-хана. Родился в Зерендинском районе Акмолинской области. Один из знатных предводителей казахов Среднего жуза в XVIII веке, участвовал и организовывал битвы в национально-освободительном движений казахов от иноземных захватчиков, крупный полководец, внесший большой вклад в изгнание джунгар с казахских земель», - отметили в ведомстве.
В торжественном мероприятии, посвященном переименованию улицы, приняли участие и потомки Канай би.
Председатель акмолинского областного суда Досжан Амиров в своем выступлении отметил, что подрастающее поколение должно знать и чтить видных деятелей казахского народа, приложивших много усилий к объединению народа и защите его государственности.
«В мире ни у одного народа, в истории ни у одного государства не было такого института, как Суд биев. Он был именно у казахского народа. Справедливое решения Суда биев служило общественному развитию. В истории казахского общества – судебная власть являлась равноправной с ханской властью. Би - советник хана, к нему всегда обращались как к духовному советнику и учителю. Би всегда говорил от имени народа и был сторонником народа», - сказал председатель суда.
Председатель областного суда отметил вклад судейского сообщества и местных исполнительных органов в переименование в Акмолинской области поселков и улиц именами биев казахского народа.
«Эта работа проводится под руководством Верховного суда РК для реализации основных положений программных статей Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и «Семь граней Великой степи», - подчеркнул Д. Амиров.
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