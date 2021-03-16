Одна из старейших осужденных вышла на свободу в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Одна из старейших осужденных в Казахстане женщин вышла на свободу, отбыв 11-летний тюремный срок в женской исправительной колонии в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уроженка Жамбылской области Рабига была задержана сотрудниками правоохранительных органов в Таразе в 2010 году при продаже героина. Приговором суда женщина была осуждена за сбыт наркотиков на 15 лет с конфискацией имущества.

«После осуждения она отбывала наказание в нескольких городах Казахстана, а затем переведена в учреждение УГ-157/11, подведомственное департаменту уголовно-исполнительной системы по Атырауской области. В соответствии с УПК РК отбывающая наказание Б. Р. в марте 2021 года вышла на свободу условно-досрочно. Ей была оказана необходимая правовая и социальная помощь. При выходе на свободу на встречу были приглашены родственники отбывшей наказание женщины. В ходе отбывания наказания в учреждении она вела себя дисциплинировано, правонарушений с ее стороны отмечено не было, соответственно дисциплинарные взыскания не применялись. Далее сведения о ней были направлены в ДУИС по Жамбылской области», - рассказал заместитель начальника УГ-157/11 Медет Аджикулов.

По словам 63-летней женщины, она планирует вернуться домой, в Тараз, встретиться с родственниками, а затем посетить могилы родных, которые умерли, пока она отбывала наказание.

«Я потеряла 11 лет своей жизни и, находясь в неволе, раскаялась в содеянном. Вместо того, чтобы воспитывать внуков и правнуков, я совершила преступление. Сотрудники учреждения наставили меня на правильный путь. Остаток своей жизни я хочу провести в мире и покое», - сказала Рабига.