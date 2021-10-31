Одна из главных дорог Караганды на стадии завершения

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Одна из главных и самых длинных дорог Караганды в Майкудуке на стадии завершения. Аким города рассказал о проделанной работе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Караганды Ермаганбет Булекпаев рассказал о капитальном ремонте дороги в Майкудуке. По словам градоначальника, реконструкция дорожного полотна близится к завершению. Также в скором времени закончится благоустройство остановок.

«Что касается капитального ремонта автомобильной дороги по улицам Магнитогорская и Карла Маркса в Майкудуке, можно сказать, что мы на стадии завершения. Ремонтные работы дошли уже до остановки «Сырдарья», обустройство ведется полным ходом. Вторую часть дороги – от «Сырдарьи» до 14 магистрали (ХМК) на этой неделе мы тоже откроем», - отметил аким города.

Сейчас ведется установка освещения, светофоров, пешеходных переходов, знаков, тротуарной системы. Эти работы власти города планируют завершить в ближайшее время.

«Хочу отметить, что на майкудукской дороге будет и тротуарное освещение – появится почти 1000 светоточек. Также мы занимаемся благоустройством съездов и обновлением остановочных павильонов. В этом году все, что касается благоустройства, будет выполнено до остановки «Сырдарья». Мы ставим для себя именно такую задачу, — сообщил аким Караганды», - добавил Ермаганбет Булекбаев.