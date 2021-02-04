РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:51, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Одна из автотрасс закрылась из-за непогоды в ВКО

    None
    None
    СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане из-за непогоды закрылась одна из автотрасс, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    По информации восточноказахстанского филиала ТОО «Казахавтодор», 3 февраля с 19-00 часов в связи с ухудшением погодных условий (низовая метель, гололед) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Омск-Майкапшагай» (733-587 км, г. Семей - граница Павлодарской области) для всех видов автотранспорта.

    Отметим, что по информации филиала «Казгидромет» 4 февраля в Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидается сильный снег, днем местами осадки (снег, дождь). Местами метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, западный местами 15-20, порывы 25 м/с.

    В городах Усть-Каменогорск и Семей ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.



    Теги:
    Дороги Погода Восточно-Казахстанская область Транспорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:02
    Берик Жуйриктаев назначен прокурором Павлодарской области
    Сегодня, 15:01
    Мобильные телефоны запретят в английских школах
    Сегодня, 15:00
    Глава государства принял Председателя совета директоров CNPC
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!