Одна из автотрасс закрылась из-за непогоды в ВКО

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане из-за непогоды закрылась одна из автотрасс, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

По информации восточноказахстанского филиала ТОО «Казахавтодор», 3 февраля с 19-00 часов в связи с ухудшением погодных условий (низовая метель, гололед) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Омск-Майкапшагай» (733-587 км, г. Семей - граница Павлодарской области) для всех видов автотранспорта.

Отметим, что по информации филиала «Казгидромет» 4 февраля в Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидается сильный снег, днем местами осадки (снег, дождь). Местами метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, западный местами 15-20, порывы 25 м/с.

В городах Усть-Каменогорск и Семей ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.



