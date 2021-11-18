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Одна из автомашин загорелась во время аварии в Актобе

18 Ноября 2021 11:19
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Одна из автомашин загорелась во время аварии в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого загорелась одна из автомашин, передает корреспондент МИА Казинформ.

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Инцидент произошел примерно в 06:00 утра по проспекту 312 стрелковой дивизии напротив АСЗ «Гелиос».

«18 ноября примерно в 6 утра по проспекту 312 стрелковой дивизии напротив АЗС «Гелиос» водитель автомашины «Daewoo Nexia» российского учета, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашинами «Lada Priora» и «Opel Vectra». От столкновения произошло возгорание автомашины «Daewoo Nexia», - сказал пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомашины «Daewoo Nexia» и водитель автомашины «Lada Priora» с различными травмами доставлены в больницу скорой медицинской помощи Актобе.


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#Актюбинская область   #ДТП   #Видео  
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Автор:

Самал Ендибаева

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