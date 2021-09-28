Одна из автобусных остановок Алматы получила название «Казахское радио»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Одну из автобусных остановок Алматы назвали в честь «Казахского радио», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя алматинской студии Казахского радио и Радио «Шалкар» Бахыта Жагыпарулы, автобусная остановка находится в районе улицы Желтоксан 175, где расположено здание казахского телевидения.

«В автобусах, следующих по данной улице, название новой остановки стали произносить на двух языках. Кроме того, на остановке был установлен передатчик Казахского радио. То есть, с сегодняшнего дня пассажиры могут слушать новости и передачи по радио прямо на остановке», - говорит Бахыт Жагыпарулы.

Он также отметил, что к 100-летию Казахского радио установлена мемориальная доска.

«При поддержке управления культуры города Алматы на здании Казахского радио установлена мемориальная доска», - отметил он.

Также в Национальной библиотеке РК прошла выставка «Говорим из Алматы». Выставка старинных документов и рисунков рассказывает о многовековой истории радио.

Напомним, в этом году Казахскому радио исполняется 100 лет, Радио «Шалкар» - 55 лет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил объявить 1 октября - Днем работников радио. Предложение Президента было поддержано, и 13 августа вышло постановление Правительства РК.

Напомним, история радиовещания в Казахстане началась в октябре 1921 года.