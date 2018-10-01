Одна бригада «скорой» в Астане выезжает на вызов каждый час

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Одна бригада скорой медицинской помощи в Астане выезжает на вызов почти каждый час. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил главный врач городской станции скорой медицинской помощи Тимур Муратов.

«За восемь месяцев текущего года мы выехали на 209 129 вызовов, в среднем одна фельдшерская бригада обслуживает до 18 вызовов в сутки. Среднее время доезда до пациента сократилось на 1-2 минут. Так, например, за восемь месяцев текущего года станцией обеспечен 10-минутный доезд на вызовы первой категории срочности к пациенту или пострадавшему при состоянии, которое представляет непосредственную угрозу жизни и требует немедленной медицинской помощи», - рассказал он.

При этом столичная служба скорой медпомощи находится на третьем месте среди своих коллег по республике по времени доезда. Между тем, по его словам, бригадам приходится сталкиваться с различными сложными ситуациями во время выездов.

«У всех бригад одна сложность из смены в смену - столкновение с автотранспортным затором по пути следования на место вызова. Каждый из нас хоть раз становился свидетелем ситуации, когда, несмотря на включенную сирену, проблесковые маячки автомобиля скорой помощи не уступают дорогу другие ее участники», - отметил Тимур Муратов.

Он также отметил, что новый опознавательный дизайн и сигнал скорой помощи помог улучшить время доезда до пациента.

«Я отношусь к нововведениям положительно. Чтобы улучшить время пребывания до места назначения в целях спасения жизни людей, доказано, что желтый или лимонный цвет является более заметным. В Астане иногда такие погодные условия бывают - дождь, туман, снег. И наши машины скорой помощи с белым цветом сливаются, становятся малозаметными. Это доставляет неудобство, как для водителей, так и для бригад.

Сейчас намного улучшилось качество движения по улицам, многие стали замечать наши машины, уступать дорогу, и время прибытия сократилось. Наши машины сейчас, согласно стандарту, с 8.00 до 23.00 при обслуживании вызова ездят со включенными звуковыми и световыми сигналами. После 23.00 остается только световой сигнал - это светопроблесковые маячки, указывающие, что бригада с пациентом», - рассказал главврач.