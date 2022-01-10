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ОДКБ завершила развертывание военного контингента в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
10 Января 2022, 15:35
ОДКБ завершила развертывание военного контингента в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – ОДКБ завершила в полном объеме развертывание военного контингента в Казахстане. Об этом заявил Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уже вчера мы завершили развертывание нашего контингента в полном объеме. В течение четырех суток самолетами воздушно-космических сил Российской Федерации совершено более 108 самолето-рейсов», - сказал Станислав Зась, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Было отмечено, что контингенты коллективных миротворческих сил дислоцированы в городах Нур-Султан, Алматы и Алматинской области.

«Командный пункт развернут на базе военного института сухопутных войск в городе Алматы. Материально-техническое оснащение воинских контингентов организовано направляющими государствами, а также на двусторонней и многосторонней основе. В соответствии с согласованным с казахстанской стороной планом операции – коллективные миротворческие силы приступили к выполнению задач по усилению и охране важных военных и государственных объектов для стабилизации обстановки», - добавил Станислав Зась.


ОДКБ  
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