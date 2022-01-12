ОДКБ является единственной работающей структурой коллективной безопасности в Евразии - политолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель отдела международных исследований КИСИ при Президенте РК Асель Назарбетова высказалась о правильности решения Президента о задействовании миротворческого контингента ОДКБ в предотвращении угрозы безопасности Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Произошедшие события, с которыми Казахстан столкнулся в начале января, стали вызовом безопасности, угрозой суверенитета и потери государственной целостности. Взвесив все возможности силовых и правоохранительных органов, занятых противостоянием беспорядкам хорошо подготовленных вооружённых боевиков в ряде регионов страны, Глава государства принял единственно правильное на тот момент решение – обратиться к главам государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью. Такое решение Президента РК К.К. Токаева было обусловлено тем, что на пространстве Евразии ОДКБ является единственной работающей структурой коллективной безопасности.

Необходимо отметить, что согласно ст. 5 Устава Организации, миротворческий контингент ОДКБ действует на основе неукоснительного уважения независимости, добровольности участия, равенства прав и обязанностей государств-членов, невмешательства в дела, подпадающие под национальную юрисдикцию государств-членов. Случай с Казахстаном является первым в истории ОДКБ, когда миротворческий потенциал ОДКБ был применен для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств-членов по просьбе самого государства.

Руководство страны с самого начала ввода миротворческого контингента ОДКБ отмечало, что миротворческие силы покинут страну в обязательном порядке, как только обстановка в стране стабилизируется. Мы отмечаем, что в настоящее время конституционный порядок в Казахстане восстановлен, массовая зачистка вооруженных боевиков фактически завершается, опасные угрозы для безопасности страны предотвращены. Данное обстоятельство свидетельствует завершение успешной и эффективной миссии контингента ОДКБ, которая заключалась в охране стратегических и военных объектов страны. Через два дня начинается процесс вывода контингента ОДКБ, поскольку в Казахстан прибыли коллективные миротворческие силы ОДКБ в количестве 2 030 человек и 250 единиц техники, это потребует определенного времени, предположительно 10 дней.