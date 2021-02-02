Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Наука и инновации

ОДКБ разработает предложения по обеспечению биобезопасности к осени 2021 года

Автор:  
Нарымбек Исмагулов
2 Февраля 2021, 17:42
ОДКБ разработает предложения по обеспечению биобезопасности к осени 2021 года

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Организация Договора о коллективной безопасности планирует представить к осени этого года на утверждение глав государств-членов предложения по реагированию на угрозы в области биологической безопасности. Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня в ходе брифинга на тему «Военно-политическая обстановка в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности и вокруг нее, итоги деятельности ОДКБ в 2020 году и задачи на 2021 год», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил генсек Организации, события 2020 года продемонстрировали необходимость быть готовыми к угрозам в области биологической безопасности, и выработки адекватных мер реагирования на вероятность их возникновения в будущем.

В связи с этим по инициативе российской стороны было принято решение о создании в рамках ОДКБ соответствующего механизма для противодействия этому вызову. Это предполагает выделение необходимых сил, создание правовой базы для их функционирования, постановку задач и запуск этого процесса.

«Сейчас мы осуществляем разработку соответствующего положения о создании координационного совещания и координационного совета руководителей компетентных органов по вопросам биологической безопасности, где будут определены, и задачи, и функционал. Одновременно, вносятся изменения и в положение о деятельности Комитета секретарей советов по безопасности, который также будет нацелен на работу по противодействию этому виду угроз», - сообщил Станислав Зась.

«Я надеюсь, что в этом году мы пройдем это путь и уже осенью главам государств (стран-членов ОДКБ – прим.ред.) представим соответствующие предложения для утверждения», - сказал глава Организации.

Он также добавил, что особая значимость в деятельности Организации придается выстраиванию мер по противодействию киберпреступности, угроза которой также характеризуется нарастающим влиянием.

«В рамках операции «Прокси», которая проводится нами ежегодно, у нас достаточно возможностей для того, чтобы реализовать потенциал совместного реагирования на эту угрозу. Эта операция позволяет всем специальным службам и правоохранительным органам стран-членов ОДКБ работать сообща», - сказал Станислав Зась.

Он сообщил, что в ближайшее время Организация намерена повысить уровень подготовки персонала в этой сфере и расширить круг компетентных специалистов.

«Мы намерены, и в этом, и в следующем году организовать соответствующее обучение сотрудников правоохранительных органов и специальных служб наших государств именно по этой специализации. Также планируем провести ряд мероприятий по противодействию киберпреступности», - сказал генсек ОДКБ.


ОДКБ   Безопасность   Россия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами