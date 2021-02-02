ОДКБ разработает предложения по обеспечению биобезопасности к осени 2021 года

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Организация Договора о коллективной безопасности планирует представить к осени этого года на утверждение глав государств-членов предложения по реагированию на угрозы в области биологической безопасности. Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня в ходе брифинга на тему «Военно-политическая обстановка в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности и вокруг нее, итоги деятельности ОДКБ в 2020 году и задачи на 2021 год», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил генсек Организации, события 2020 года продемонстрировали необходимость быть готовыми к угрозам в области биологической безопасности, и выработки адекватных мер реагирования на вероятность их возникновения в будущем.

В связи с этим по инициативе российской стороны было принято решение о создании в рамках ОДКБ соответствующего механизма для противодействия этому вызову. Это предполагает выделение необходимых сил, создание правовой базы для их функционирования, постановку задач и запуск этого процесса.

«Сейчас мы осуществляем разработку соответствующего положения о создании координационного совещания и координационного совета руководителей компетентных органов по вопросам биологической безопасности, где будут определены, и задачи, и функционал. Одновременно, вносятся изменения и в положение о деятельности Комитета секретарей советов по безопасности, который также будет нацелен на работу по противодействию этому виду угроз», - сообщил Станислав Зась.

«Я надеюсь, что в этом году мы пройдем это путь и уже осенью главам государств (стран-членов ОДКБ – прим.ред.) представим соответствующие предложения для утверждения», - сказал глава Организации.

Он также добавил, что особая значимость в деятельности Организации придается выстраиванию мер по противодействию киберпреступности, угроза которой также характеризуется нарастающим влиянием.

«В рамках операции «Прокси», которая проводится нами ежегодно, у нас достаточно возможностей для того, чтобы реализовать потенциал совместного реагирования на эту угрозу. Эта операция позволяет всем специальным службам и правоохранительным органам стран-членов ОДКБ работать сообща», - сказал Станислав Зась.

Он сообщил, что в ближайшее время Организация намерена повысить уровень подготовки персонала в этой сфере и расширить круг компетентных специалистов.

«Мы намерены, и в этом, и в следующем году организовать соответствующее обучение сотрудников правоохранительных органов и специальных служб наших государств именно по этой специализации. Также планируем провести ряд мероприятий по противодействию киберпреступности», - сказал генсек ОДКБ.