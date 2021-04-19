Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

ОДКБ планирует усилить информационную работу о своей деятельности

Автор:  
Нарымбек Исмагулов
19 Апреля 2021, 21:05
ОДКБ планирует усилить информационную работу о своей деятельности

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В ОДКБ согласован план консультаций по вопросам внешней политики, безопасности и обороны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 19 апреля в ходе очередного заседания постоянного совета в режиме видеоконференции был рассмотрен и согласован план консультаций представителей государств – членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2021 года – первое полугодие 2022 года.

Также был согласован проект решения Совета министров иностранных дел государств – членов ОДКБ, касающийся совместных мер дипломатических представительств стран-участниц по наращиванию информационной работы о деятельности Организации.

Постсовет принял решение направить указанные документы в установленном порядке для рассмотрения на предстоящих заседаниях уставных органов ОДКБ.

Также были рассмотрены ряд важных политических заявлений и документов, работа над которыми продолжится на последующих заседаниях Постоянного совета ОДКБ.

Заседание прошло под председательством постоянного представителя Таджикистан Хасана Султонова с участием генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.


ОДКБ  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами