ОДКБ планирует усилить информационную работу о своей деятельности

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В ОДКБ согласован план консультаций по вопросам внешней политики, безопасности и обороны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 19 апреля в ходе очередного заседания постоянного совета в режиме видеоконференции был рассмотрен и согласован план консультаций представителей государств – членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2021 года – первое полугодие 2022 года.

Также был согласован проект решения Совета министров иностранных дел государств – членов ОДКБ, касающийся совместных мер дипломатических представительств стран-участниц по наращиванию информационной работы о деятельности Организации.

Постсовет принял решение направить указанные документы в установленном порядке для рассмотрения на предстоящих заседаниях уставных органов ОДКБ.

Также были рассмотрены ряд важных политических заявлений и документов, работа над которыми продолжится на последующих заседаниях Постоянного совета ОДКБ.

Заседание прошло под председательством постоянного представителя Таджикистан Хасана Султонова с участием генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.