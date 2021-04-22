Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Международная деятельность

ОДКБ планирует представить национальные экспозиции на Международной выставке «Интерполитех»

Автор:  
Нарымбек Исмагулов
22 Апреля 2021, 15:17
ОДКБ планирует представить национальные экспозиции на Международной выставке «Интерполитех»

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – 20-21 апреля в Москве прошло заседание Рабочей группы по вопросам военно-экономического сотрудничества при председателе Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, принципиальную поддержку получил проект замысла организации базового конгрессно-выставочного мероприятия ОДКБ – Международного форума обеспечения коллективной безопасности «Интерполитех».

Организация такого мероприятия позволит объединить в формате ОДКБ одновременно на одной площадке целый комплекс программ: научно-деловую, выставочную, демонстрационную, конкурсную, культурно-художественную и спортивную.

В рамках них могут быть организованы международные конференции, мероприятия координационных советов и рабочих групп ОДКБ, национальные экспозиции и индивидуальные стенды оборонных предприятий государств – членов ОДКБ и третьих стран.

Также участники заседания обсудили ход реализации решений прошедшего в ноябре 2020 года XVIII заседания МКВЭС, а также рассмотрели ряд важных вопросов, которые в последующем войдут в проект повестки дня XIX заседании МКВЭС в сентябре в Беларуси.

Согласован ряд проектов решений МКВЭС по дальнейшему развитию вопросов взаимной охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в формате ОДКБ, а также в области стандартизации вооружения и военной техники.

Рассмотрен и в целом поддержан подготовленный Минобороны России (заказчик-координатор) проект технико-экономического обоснования совместной НИОКР по разработке комплекса средств автоматизации в сфере каталогизации продукции военного назначения.

Справка. Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех» проводится ежегодно на площадке главной выставочной площадке РФ - ВДНХ. В 2021 году мероприятие состоится в октябре. Тематические разделы выставки включают: выставку полицейской и военной техники; военно-технический салон; специализированную выставку технических средств охраны и обеспечения безопасности границы «Граница»; специализированную экспозицию «Системы охраны, безопасности и противопожарной защиты».


Внешняя политика Казахстана   ОДКБ   Безопасность  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами