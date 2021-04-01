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ОДКБ определит государства и международные организации для расширения сотрудничества

Автор:  
Нарымбек Исмагулов
1 Апреля 2021, 16:11
ОДКБ определит государства и международные организации для расширения сотрудничества

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Москве состоялись очные консультации заместителей министров иностранных дел государств – членов ОДКБ по актуальным вопросам деятельности Организации, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, в среду в Москве заместители министров иностранных дел государств – членов ОДКБ провели очные консультации, в ходе которых обсуждалась подготовка к заседаниям уставных органов в апреле-мае этого года, сотрудничество с третьими странами и международными организациями, а также сфера развития публичной дипломатии.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов о роли и месте ОДКБ в современной международной архитектуре, популяризации деятельности Организации и повышения ее авторитета.

С учетом вступления в силу 19 января 2021 года документов, учреждающих статусы Партнера и Наблюдателя при ОДКБ, особое внимание было уделено вопросу о налаживании сотрудничества с заинтересованными странами и международными организациями.

В своем выступлении генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась отметил, что, открываются новые возможности привлечения заинтересованных третьих стран и международных организаций к взаимодействию по линии ОДКБ.

«В Устав Организации внесены все необходимые для этого изменения. Теперь нам предстоит определить круг государств и международных организаций, которые могли бы претендовать на получение статусов Наблюдателя при ОДКБ или Партнера ОДКБ, а также выработать алгоритм работы с потенциальными кандидатами», - сказал он.

Во время консультаций также обсуждались вопросы развития отношений с СНГ и ШОС.

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