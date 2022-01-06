Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мнения

ОДКБ должна подтвердить свою роль как международная организация – политолог

Автор:  
Серик Сабеков
6 Января 2022, 14:55
ОДКБ должна подтвердить свою роль как международная организация – политолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ОДКБ как международная организация должна проявить и подтвердить свою роль. Об этом заявил политолог, директор Института Евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В интервью телеканалу «Хабар 24» он заявил, что люди, которые устроили беспорядки и перестрелку в Алматы, прикрываясь простыми гражданами, представляют угрозу в целом для безопасности нашего государства.

«Ввод войск ОДКБ, это, безусловно, беспрецедентный шаг. Впервые будут задействованы войска ОДКБ, в таком случае и именно в такой ситуации. Как раз вот ОДКБ как международная организация должна проявить и подтвердить свою роль и свое предназначение», - сказал Уразгали Сельтеев.

Напомним, в Акорде под председательством Главы государства состоялось заседание Совета Безопасности, в повестку дня обсуждения вошли вопросы борьбы с террористическими и преступными элементами, пытающимися дестабилизировать ситуацию в нашей стране.

«Полагаясь на Договор о Коллективной безопасности, я обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза – это подрыв целостности государства, и самое главное – это нападение на наших граждан, которые просят меня как Главу государства в срочном порядке оказать им помощь. Моя конституционная обязанность состоит в том, что я должен заботиться о благополучии, безопасности и спокойствии наших граждан. Поэтому обращение к партнерам по ОДКБ считаю абсолютно уместным, своевременным. Полагаю, что народ Казахстана поддержит это решение. Вместе мы естественно победим», - сообщил в ходе заседания Касым-Жомарт Токаев.


ОДКБ   Безопасность   ЧП-2022  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами