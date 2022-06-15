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    ОДКБ, а не Россия направила ограниченный контингент в Казахстан в январе – Президент РК

    15 Июня 2022, 16:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос касательно слухов о выходе Казахстана из ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан привержен своей деятельности в этих интеграционных объединениях. Все разговоры о том, что Казахстан якобы охладел и тем более собирается выйти из Евразийского экономического союза, из ОДКБ – абсолютно не соответствуют истине. Что касается ОДКБ, я выступал в Москве и говорил о том, что впервые за 30 лет ОДКБ проявила себя, направив ограниченный контингент в Казахстан – причем, подчеркиваю, не Россия, а ОДКБ. В России некоторые лица перевирают эту ситуацию, утверждая, что Россия спасла Казахстан, а Казахстан должен теперь вечно служить и кланяться в ноги России», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью российскому журналисту Андрею Кондрашову.

    По словам Президента, такие слухи далеки от реальности.

    «Я считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения, далекие от реальности. Именно в ОДКБ Казахстан является активным участником, а ведь раньше эта организация занималась проведением саммитов, подписанием деклараций, то есть организация проявила себя достаточно эффективно. С другой стороны, политизировать всю эту ситуацию нельзя, и тем более высказывать по этому поводу досужие вымыслы», - добавил Глава государства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ОДКБ Президент Казахстана Россия ЕАЭС
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