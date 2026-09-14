«Одиссея» стала самым кассовым фильмом в истории Universal
«Одиссея» Кристофера Нолана собрала более $1,677 млрд в мировом прокате, став самым кассовым фильмом за всю историю Universal Pictures, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Полнометражная экранизация эпической поэмы Гомера обошла по кассовым сборам фильм Universal Pictures «Мир Юрского периода», вышедший в 2015 году.
В настоящее время «Одиссея» занимает 12-е место в списке самых кассовых картин в истории мирового проката и является третьим самым кассовым нефраншизным фильмом за всю историю.
— Это событие целого поколения, которое вновь объединяет зрителей вокруг похода в кинотеатры, — заявила председатель NBCUniversal Entertainment Донна Лэнгли.
Стоит отметить, что с момента выхода 17 июля «Одиссея» демонстрирует исторические результаты в мировом прокате.
Ранее эпическая лента стала самой кассовой картиной с рейтингом R (17+ с сопровождением) в истории, а также самым кассовым полнометражным фильмом в истории IMAX. «Одиссея» также стала самым кассовым фильмом в карьере режиссера Кристофера Нолана.