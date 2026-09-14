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    «Одиссея» стала самым кассовым фильмом в истории Universal

    «Одиссея» Кристофера Нолана собрала более $1,677 млрд в мировом прокате, став самым кассовым фильмом за всю историю Universal Pictures, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Hollywood Reporter

    «Одиссея» стала самым кассовым фильмом в истории Universal
    Фото: Кадр из фильма

    Полнометражная экранизация эпической поэмы Гомера обошла по кассовым сборам фильм Universal Pictures «Мир Юрского периода», вышедший в 2015 году.

    В настоящее время «Одиссея» занимает 12-е место в списке самых кассовых картин в истории мирового проката и является третьим самым кассовым нефраншизным фильмом за всю историю.

    — Это событие целого поколения, которое вновь объединяет зрителей вокруг похода в кинотеатры, — заявила председатель NBCUniversal Entertainment Донна Лэнгли. 

    Стоит отметить, что с момента выхода 17 июля «Одиссея» демонстрирует исторические результаты в мировом прокате.

    Ранее эпическая лента стала самой кассовой картиной с рейтингом R (17+ с сопровождением) в истории, а также самым кассовым полнометражным фильмом в истории IMAX. «Одиссея» также стала самым кассовым фильмом в карьере режиссера Кристофера Нолана.

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    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор