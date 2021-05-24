Одинокий пенсионер сгорел в собственном доме в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — За выходные дни техногенные ЧС вспыхнули сразу в нескольких городах и районах Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

«В Сарыкольском районе на окраине села Сарыколь горел жилой дом, в котором проживал одинокий пенсионер. Утром 23 мая в 09:19 на пульт 101 позвонили жители села. К моменту прибытия пожарных дом горел открытым пламенем на площади 150 квадратных метров. Звено газодымозащитной службы вошло в горящее помещение и в одной из комнат на полу обнаружило хозяина дома 1958 года рождения. Огнеборцы оказали мужчине первую доврачебную помощь, но вскоре, прибышие работники скорой помощи, констатировали его смерть», – сообщили в ведомстве.

Для выяснения причины пожара на месте происшествия работают специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории ДЧС.

Также 22 мая в Аркалыке по улице Демченко в двух квартирах одной многоэтажки загорелись балконы и оконные рамы. Менее получаса боролись с огнем пожарные, чтобы предотвратить дальнейшее распространение пламени. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

«В Костанае в эти же дни произошло два происшествия. В 15:54 по проспекту Аль-Фараби возле швейной фабрики «Большевичка» горела изоляция теплотрассы на площади 20 метров погонных. Огнеборцам удалось локализовать огонь в 16:01 и через девять минут справиться с пожаром», – отмечают в ДЧС.

Еще одно возгорание произошло на следующий день по проспекту Кобыланды Батыра, где находится бульвар молодежи. Там загорелась припаркованная Волга. Горел салон автомашины. В результате от огня выгорела внутренняя обшивка салона.

Автомобильные происшествия на этом не закончились. В воскресенье в 14:34 на территории Фёдоровского района между селами Ленина и Жанахай вспыхнул автомобиль марки Фольксваген. Машина горела в степи в жаркую погоду при сильном ветре. В результате выгорел салон и колеса на площади.

«ДЧС Костанайской области напоминает о строгом соблюдении правил пожарной безопасности. В случае ЧС звоните на 101 или 112», – отметили в ведомстве.