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    13:03, 31 Май 2021 | GMT +6

    Одинокий мужчина погиб при пожаре в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В собственной квартире угорел житель Мендыкаринского района Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям области.

    Происшествие случилось в ночь на 30 мая. Жители села Алешинка почувствовали запах гари в доме. Рядом с ними в соседней квартире через стенку проживал одинокий мужчина 1979 года рождения, который частенько злоупотреблял спиртным.

    «Обеспокоенные этим обстоятельством, в 00:18 соседи вызвали пожарных из района. Расстояние от села до пожарной части составляло более 30 км. Домочадцы еще до приезда пожарной помощи разбили окно и проникли внутрь помещения, поскольку дверь в соседнюю квартиру была закрыта изнутри. Вся вторая половина дома была окутана едким дымом. В одной из комнат на площади в 20 кв. м тлели постельные принадлежности, горела мебель. Хозяин дома лежал на полу в соседней комнате без признаков жизни. Прибывшие к месту происшествия спасатели, вынесли на руках погорельца во двор. Но мужчину вернуть к жизни так и не удалось», - сообщили в ведомстве.

    Пожарный расчет произвел проливку водой тлеющих домашних вещей, мебели, горючих конструкций дома. Спасатели локализовали пожар в 01:20, устранив угрозу распространения на соседнюю квартиру. В 01:50 возгорание ликвидировано.

    «Существенную помощь пожарным в борьбе с огнем оказали сельчане. Они обеспечили бесперебойную подачу воды из дворовой скважины. На месте происшествия работают специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории ДЧС. Причина пожара устанавливается», - заключили в ведомстве.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Костанайская область Другие государственные органы Общество Происшествия
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