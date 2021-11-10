Одинокие женщины тоже могут участвовать в программе ЭКО – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одинокие женщины, также как и супружеские пары, могут участвовать в программе ЭКО. Об этом рассказала гинеколог-эндокринолог Центра планирования семьи городской многопрофильной больницы № 2 города Нур-Султана Айгуль Мусабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В программе ЭКО могут участвовать, как супружеские пары, так и одинокие женщины. Они должны быть гражданами Казахстана и иметь обязательное медицинское страхование. Также в программе могут участвовать пациенты в репродуктивном возрасте с хорошим резервом яичников. К ЭКО относится и бесплодная форма, при которой гормональное лечение оказалось непродуктивным», - пояснила гинеколог-эндокринолог.

По словам эксперта, на сегодняшний день снято ограничение по возрасту женщин, участвующих в программе ЭКО.

«По приказу Министерства здравоохранения №272 расширилась возможность предоставления квот. Раньше было ограничение для претендентов программы до 42 лет. Согласно новому приказу женщина должна быть в репродуктивном возрасте. Эта мера увеличивает количество претендентов для участия в программе ЭКО», - добавила Айгуль Мусабаева.