27 Июля 2022 18:56

Одиночный велопробег из Нур-Султана в Караганду и обратно совершил астанчанин

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Столичный веломарафонец Ернат Мелсулы совершил пробег на расстояние более 450 км. Свой одиночный заезд из Нур-Султана в Караганду и обратно он посвятил 220-летию со дня рождения хана Кенесары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спортивно-патриотическое мероприятие состояло из двух этапов. Марафон велолюбитель начал в Нур-Султане, от памятника Кенесары-хану. Завершился пробег в Караганде, перед стелой Независимости. Здесь Ерната Мелсулы встретили юные велосипедисты и общественники города. Дистанция составила 225 км 420 м.

«Кенесары – одна из выдающихся личностей Казахстана. Вся его жизнь была направлена на служение своей стране, своей земле. Таких деятелей нужно пропагандировать, чтобы молодежь знала о них. Общее время – 13 часов 43 минуты. Из них 10 часов 7 минут я был на велосипеде. На трассе было много остановок. Люди задавали вопросы, просили сфотографироваться с ними», – сообщил Ернат Мелсулы.

На втором этапе Ернат отправился в Нур-Султан. Начав свое путешествие у флагштока в Караганде, велосипедист посетил центральную мечеть имени Алихана Бокейхана в Темиртау. Путь назад был длиннее. За 20 часов удалось преодолеть 228 километров.

«Из них 13 часов 17 минут я был на велосипеде. Все данные рассчитывались и записывались с помощью сертифицированного на международном уровне мобильного приложения Strava. Велопробег завершился в два часа ночи перед Акордой. Меня встретили моя супруга и друг», – сказал Ернат Мелсулы.

В планах у спортсмена совершить международный марафон Азербайджан – Грузия – Турция.

Ернат Мелсулы – автор идеи «Толық адам һәм төрт даму». До этого он провел велопробег по направлению Нур-Султан – Жидебай, посвященный 175-летию со дня рождения Абая, и «99 километров в Оразу». В этом году в честь празднования 150-летия Ахмета Байтурсынулы организовал первый в стране зимний велопробег и установил рекорд Казахстана, преодолев 150 км.