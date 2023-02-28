Одиночество населения – новая социальная проблема Южной Кореи

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – В условиях нынешних реалий в Южной Корее за несколько последних десятков лет демографическая картина значительно претерпела изменения на фоне стремительного старения общества, сокращения рождаемости и увеличения числа людей, предпочитающих жить в одиночестве. О проблемах и причинах растущего числа одиноких людей в корейском обществе, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

Численность населения страны сокращается третий год подряд

Как сообщает информационный портал Statista, начиная с 1953 года и до 1990-х годов население Южной Кореи благодаря различным факторам быстро увеличивалось, но в последние годы рост существенно замедлился. В 2020 году численность страны составляла около 51,78 млн человек, а уже год спустя снизилась до 51,6 млн.

Согласно статистическим данным, число зарегистрированных жителей в республике по состоянию на декабрь 2022 года составило 51,4 млн человек, что на 0,39% меньше, чем годом ранее. Третий год подряд в истории страны отмечается сокращение численности населения, когда число умерших превышает число родившихся.

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Южная Корея превратится в «супер-стареющее» общество к 2025 году

Падение рождаемости и старение населения - одни из самых больших проблем, с которыми сталкивается Южная Корея сегодня. За прошедшие годы продолжительность жизни южнокорейцев выросла с 80 до 83 лет, в то время как коэффициент рождаемости снизился до 0,81 в 2021 году, что является самым низким показателем за последние пять лет.

В то же время доля пожилых людей в стране продолжает расти. Ожидается, что к 2025 году Южная Корея превратится в «супер-стареющее» общество, где люди в возрасте 65 лет и старше будут составлять более 20% всего населения.

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Корейские семьи стали малочисленными

За последние десятилетия изменения затронули структуры семьи южнокорейского общества. Если сорок лет назад в среднем семья состояла из более четырех человек, то сегодня - всего 2-3 человека. Несмотря на снижение общей численности жителей, число людей, проживающих в одиночестве или ведущих уединенный образ жизни выросло до 9,72 млн в 2022 году, что на 260 тыс. больше, чем в 2021 году.

Корейское издание The Korea Herald, ссылаясь на статистическое агентство страны пишет, что доля семей, состоящих из одного человека, в Южной Корее в 2021 году достигла нового рекорда, составив 33,4% от общего числа семей, по сравнению с 31,7% в 2020 году, демонстрируя резкий рост по сравнению с 20%, зарегистрированными в 2005 году.

По прогнозам статистического агентства, к 2030 году число одиноких южнокорейцев возрастет до 35,6% от общего числа домохозяйств, а к 2050 году достигнет 39,6%.

Данные свидетельствуют о демографических изменениях в стране, отмечается стремительный рост числа молодых людей, откладывающих вступление в брак или отказывающихся от него вследствие экономических трудностей и изменений в социальных нормах.

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По итогам 2021 года среди домохозяйств, состоящих из одного члена, одинокие молодые люди в возрасте 20 лет составили наибольшую долю - 19,8%. Далее следует категория лиц в возрасте 70 лет и старше с 18,1%, тридцатилетние заняли 17,1%, а на шестидесятилетних пришлось 16,4%.

Женщины, проживающие в одиночестве, в возрасте 70 лет и старше составили 27,3%, среди мужчин, наибольшая доля одиноких пришлась на возраст старше 30 лет -31,8%.

В чем причины одиночества

Аналитики по демографическим исследованиям объясняют тенденцию роста статистики домохозяйств, состоящих из одного человека, сокращением регистрации браков, увеличением числа разводов и ростом количества пожилых одиночек по причине смерти одного из супругов, а также повышенным уровнем безработицы среди молодежи.

Высокий уровень жизни в Южной Корее, требующий необходимый запас финансовых средств, способствует росту одиноких людей, желающих вести уединенный образ жизни. Согласно основным тенденциям в сфере семейных отношений, в стране продолжает неуклонно расти число поздних браков и количество молодых людей, не желающих вступать в брак. Увеличилось число незамужних среди женщин, достигших 20-летнего возраста и старше, а также среди мужчин, отказавшихся от брака в возрастном диапазоне 30-50 лет.

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Статистические данные за 2018 год указывают на постоянный рост количества разводов по стране, в том числе из-за увеличения их числа среди граждан среднего возраста 40-50 лет. Ранее наблюдалось снижение статистики расторжения браков до достижения пика значений в 2003 году, но уже в 2018 году снова был отмечен рост показателей. В социальном отношении в корейском обществе ослабло понимание ценности брака, а в отдельных случаях обязательности повторного брака. При этом укрепилось понимание о допустимости развода и сожительства, не отягощённого рождением ребенка.

Необходимо отметить, что в результате экономического спада и нарушения социальных отношений, вызванных последствиями пандемии COVID-19, южнокорейская молодежь сталкивается с финансовой нестабильностью и множественными трудностями, связанными с высокими ценами на покупку собственного жилья и аренду, поиском работы в условиях повышенного уровня безработицы, весьма затратным содержанием семьи и воспитанием детей, беспрерывно растущими ценами на товары и продукты питания, а также наличием долгов по студенческим кредитам, вследствие чего все чаще отказывается от романтических свиданий и межличностных отношений, вступления в брак, рождения детей в пользу одинокого образа жизни.

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Тенденция к обособленному проживанию отмечается во всех слоях населения, при этом проблема одиночества жителей Южной Кореи становится все более актуальной как для самого общества, так и для государства в целом.