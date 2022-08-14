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Одиннадцатилетняя девочка утонула в реке в Атырауской области
14 Августа 2022 11:23

Одиннадцатилетняя девочка утонула в реке в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Одиннадцатилетняя девочка утонула в реке в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Атырауской области, трагедия произошла в Курмангазинском районе в селе Хиуаз. Где 13 августа во второй половине дня утонула девочка 2011 года рождения, купаясь в необорудованном для этого месте. Сегодня утром на окраине села в реке Шароновка местными жителями обнаружено и извлечено из воды тело утонувшей.

На место происшествия выезжали четыре сотрудника департамента по ЧС региона.

В Атырауской области с начала года в водоемах всего утонули 17 человек.


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