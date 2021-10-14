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    09:22, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Одиннадцатилетний мальчик провалился в яму в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В частном секторе Павлодара мальчик провалился в яму. Ребенка пришлось спасать при помощи альпинистского снаряжения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, вызов на пульт «112» поступил 13 октября в 22:27.

    «По улице Желтоксан, 151, одиннадцатилетний мальчик провалился в яму на территории частного дома. На место выехали четыре спасателя. Они спустились в яму и с помощью альпинистского снаряжения на носилках подняли мальчика. Оперативно передали ребенка службе «103». Пострадавшего госпитализировали в детскую областную больницу», - сообщили в ДЧС.

    В ведомстве напомнили правила, которые могут помочь человеку, случайно провалившемуся в яму.

    «В таком случае нужно вести себя спокойно и не поддаваться панике. Не делать резких движений. Если у вас телефон при себе, то немедленно нужно позвонить в службу спасения по номерам «112» и «101». Если у вас собой нет сотового телефона, то необходимо кричать и звать на помощь. В темное время суток необходимо ходить с включённым фонариком, особенно когда, эти места вам не знакомы», - рекомендовали спасатели.

    Обстоятельства несчастного случая выясняются.

    Сейчас одиннадцатилетний пострадавший находится в детской областной больнице.

    «Ребенку 2010 года рождения при осмотре скорой помощи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб поясничного отдела позвоночника. Мальчик доставлен в областную детскую больницу и госпитализирован в хирургическое отделение с диагнозом тупая травма живота, ушиб селезенки под вопросом. Также ребенок получил ушибы мягких тканей тазобедренного сустава и голени. Состояние на утро - средней степени тяжести, стабилен», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.


    Фото: ДЧС Павлодарской области
    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия Правоохранительные органы Павлодарская область
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