Одиннадцатилетний мальчик провалился в яму в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В частном секторе Павлодара мальчик провалился в яму. Ребенка пришлось спасать при помощи альпинистского снаряжения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, вызов на пульт «112» поступил 13 октября в 22:27.

«По улице Желтоксан, 151, одиннадцатилетний мальчик провалился в яму на территории частного дома. На место выехали четыре спасателя. Они спустились в яму и с помощью альпинистского снаряжения на носилках подняли мальчика. Оперативно передали ребенка службе «103». Пострадавшего госпитализировали в детскую областную больницу», - сообщили в ДЧС.

В ведомстве напомнили правила, которые могут помочь человеку, случайно провалившемуся в яму.

«В таком случае нужно вести себя спокойно и не поддаваться панике. Не делать резких движений. Если у вас телефон при себе, то немедленно нужно позвонить в службу спасения по номерам «112» и «101». Если у вас собой нет сотового телефона, то необходимо кричать и звать на помощь. В темное время суток необходимо ходить с включённым фонариком, особенно когда, эти места вам не знакомы», - рекомендовали спасатели.

Обстоятельства несчастного случая выясняются.

Сейчас одиннадцатилетний пострадавший находится в детской областной больнице.

«Ребенку 2010 года рождения при осмотре скорой помощи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб поясничного отдела позвоночника. Мальчик доставлен в областную детскую больницу и госпитализирован в хирургическое отделение с диагнозом тупая травма живота, ушиб селезенки под вопросом. Также ребенок получил ушибы мягких тканей тазобедренного сустава и голени. Состояние на утро - средней степени тяжести, стабилен», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.





Фото:ДЧС Павлодарской области